شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» عن عودة المدارس: كل مدرسة لها وضعها الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، سنعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة الفيروس. وتابع: «الحل سيكون خاصًا بكل مدرسة ووضعها الخاص، فكل مدرسة مختلفة في نوعية التعليم، ووفقًا لعدد الفصول، سنضع ضوابط على كل مدرسة الالتزام بها». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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