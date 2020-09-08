شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمانية المصرية الصينية»: القاهرة وبكين في مهمة لإنقاذ العالم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصينية، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتعاون والتنسيق المشترك بين مصر والصين لإنتاج أول لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

ووصف «عامر» في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين القاهرة وبكين تحت قيادة الزعيمين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج، بانها نموذجاً رائعا ويحتذى به في العلاقات القائمة على التعاون والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية، مشيراً إلى تطابق وجهتي نظر مصر والصين تجاه مختلف القضايا الاقليمية والعربية والدولية.

وأعرب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية عن ثقته التامة في قدرة القاهرة وبكين على إنتاج لقاح لعلاج مرضى فيروس كورونا لإنقاذ العالم من هذا الوباء الخطير.

كان وفد من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا قد قام ببحث سبل التعاون بين الشركة الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة والسكان تمهيدًا لإنتاج اللقاح في مصر فور ثبوت فعاليته تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية حيث قام الوفد الصيني بزيارة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وتفقد خطوط الإنتاج الخاصة بالشركة وأشاد الوفد الصينى بجاهزية الشركة للمشاركة في إنتاج اللقاح فور ثبوت فعاليته.