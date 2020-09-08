شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع ملصقات على «العقارات المخالفة»: «التحذير الأخير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت محافظة القاهرة، الثلاثاء، ملصقات على العقارات المخالفة تحذر خلالها المواطنين من التعامل معها، نظرًا لمخالفتها تراخيص البناء، وعدم تقدم ملاكها للتصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن التحذيرات جاءت كخطوة لحماية المواطنين من الاستغلال وعدم وقوهم فريسة لأصحاب العقارات المخالفين لقانون البناء، محذرًا المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال وضع ملصق يحذر من التعامل مع هذه العقارات، كتب عليه «التحذير الأخير»، يؤكد على المخالفات لهذه المنشآت.

وأوضح «عبدالعال» أن توجد تعليمات مشددة لجميع رؤساء الأحياء بالقاهرة لتنفيذ كافة ما يلزم حيال مخالفة قانون البناء والتعدي على أملاك الدولة وتوعية المواطنين بأماكن ومناطق المخالفات باتخاذ كافة التدابير لذلك.

كان محافظ القاهرة قد شدد على أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال 25% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من التعامل معها

محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من التعامل معها

محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من التعامل معها

محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من التعامل معها

محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من التعامل معها

وأكد المحافظ أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار في إزالات المباني المخالفة لشروط الترخيص.

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