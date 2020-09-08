شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: الدراسة 17 أكتوبر في جميع مدارس مصر ما عدا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، خطة النظام الدراسي الجديد. وقال: «عام استثنائي، مصر استطاعت عبور الأزمة بشكل كبير مقارنة بالعديد من الدول»، وتابع: «أمامنا تحدٍ كبير». وأضاف: «الدراسة 17 أكتوبر المقبل في مدارس مصر، والدولية ستبدأ مبكرًا في 15 سبتمبر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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