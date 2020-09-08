شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزير التعليم للكشف عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم، دكتور طارق شوقي، المقرر أن يعلن فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.

سوف يركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك يتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

الموضوعات الأخرى، مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية، سيتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.