شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط : ١٥ سبتمبر آخر موعد لإجراءات تحويل المكامير من بلدية إلى مطورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، أنها أصدرت تعليماتها بإزالة مكامير الفحم المخالفة والالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، حيث تم تنفيذ حملة بتواجد المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مكمورتين للفحم بمنطقة هرى الخياط خلف مركز شرطة كفر البطيخ، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في ١٥ سبتمبر الجاري.