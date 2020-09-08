شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: تحديث إشارات ١٨٠٠ كيلو متر سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تحديث مشروعات الإشارات الحالية والمستقبلية على خطوط السكك الحديدية تشمل 1800 كيلو متر. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان أثناء تشغيل القطارات على خطوط السكك الحديدية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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