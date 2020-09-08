شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الواحات يهربون من «حرارة الصيف» إلى «مياه الآبار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالوادي الجديد في تزاحم الأطفال للاستحمام في مياه آبار الري، خاصة أن كل الحقول الزراعية بالواحات تشهد حاليًا تجمع الأسر، نظرًا لبدء جمع محصول البلح، ما اضطر الأطفال إلى الاستعانة بآبار الري للتلطيف من درجة حرارة أجسادهم التي غمروها بمياه الآبار.

فيما حرص العديد من الأطفال والشباب على التواجد بحمامات السباحة الموجودة بالخارجة والداخلة، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، وشهد حمام السباحة التابع لجمعية الشبان بمنطقة المروة بالخارجة زحامًا كبيرا عقب افتتاحه خلال الأيام الماضية.

كانت محافظة الوادي الجديد اتخذت العديد من الخطوات الجادة لحصر جميع الآبار على مستوى مراكز المحافظة وتحديد بئر بكل مركز لضمها إلى السياحة العلاجية ورفع كفاءتها وتجهيزها لاستقبال الزائرين المصريين والأجانب مع رفع كفاءة الطرق، فيما لا يؤثر على الزراعات والمزارعين بالمنطقة.