شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلى لجان الانتخابات، في اليوم الاول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي تجرى بالمحافظة من اليوم ولمدة يومين 8 و9 سبتمبر 2020 بعدد 138 مركز انتخابي و142 لجنة فرعية بإجمالي عدد الناخبين 299.581 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

واطمأن من انتظام سير العملية الانتخابية باللجان دون حدوث أي معوقات وبدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين.

جاء ذلك خلال ترأسه لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظةو كافة الجهات التنفيذية المعنية وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وكافة الأجهزة الأمنية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وعلى مدار يومين وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات بالوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية وكافة المديريات التي ستعمل على مدار اليوم وأنه سيتابع على مدار اليوم سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات .

