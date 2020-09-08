شكرا لقرائتكم خبر عن «قها التعليمية» الأولى على مستوى الإدارات بمسابقة المشروع البيئي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت إدارة قها التعليمية، برئاسة صلاح محروس، مدير الإدارة، على المركز الأول في مسابقة المشروع البيئي التي أعدتها إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحت رعاية طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وحصلت مدرسة محمد صبرى البيجاوى بإدارة قها التعليمية على المركز الأول، وحصلت مدرسة سليم زهنى رقم 1 بشبين القناطر على المركز الثاني، وحصلت القناطر الخيرية الحديثة للغات على المركز الثالث، والسيدة عائشة للتعليم الاساسى بإدارة العبور على المركز الرابع.

قها التعليميه " الاولى " على مستوى الادارات

كما حصلت مدرسة المروة الخاصة بالخانكة على المركز الخامس، وابن الخطاب الخاصة بإدارة شرق شبرا على المركز السادس، ومدرسة عبدالمنعم مندور الابتدائية بإدارة بنها حصلت على المركز السابع، وسنديون الإعدادية بنين بإدارة قليوب حصلت على المركز الثامن، وحصلت مدرسة الشيخ عبدالمعطى حسن الابتدائيه بادارة كفر شكر على المركز التاسع، وحصلت مدرسة شبرا الخيمة الثانويه بنات بغرب شبرا لخيمة على المركز العاشر، وحصلت مدرسة ميت كنانه الثانوية بنات بإدارة طوخ على المركز الحادى عشر، فيما لم تشترك إدارة الخصوص في المسابقة.