شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يبحث تعزير دور شرطة التعمير لمنع المخالفات بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات شرطة التعمير، ومديري الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لبحث تعزير دور هذه الأجهزة، في تطبيق القانون وتحقيق الانضباط، ورصد ومنع جميع أشكال المخالفات بالمدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات مشددة من القيادة السياسية، بضبط العمران على مستوى الدولة المصرية، ومعالجة التشوه العمراني الذي حدث خلال الفترات السابقة، من أجل إظهار العمران المصري بالشكل الحضاري اللائق بتاريخ الدولة المصرية.

وشدد الوزير على عدم السماح بظهور أي شكل من أشكال العشوائية، والتشوه العمراني بالمدن الجديدة، فيجب أن تكون هذه المدن هي القدوة في النمط الحضاري والانضباط العمراني لباقي المدن القائمة، قائلاً: «لن نسمح بظهور أي مخالفات أو تشوهات عمرانية بالمدن الجديدة، ولا تهاون في تطبيق القانون».

وقال الدكتور عاصم الجزار: «إن هناك دورا مهما جداً لإدارات الأمن بالمدن الجديدة، في تحقيق وترسيخ الأمن والانضباط، وتنفيذ القانون على الجميع بدون محاباة أو مجاملة، وكذا بدون تشدد أو تعسف، فهدفنا هو تطبيق القوانين واللوائح، وأداء دورنا بقوة وفعالية».

وأضاف الوزير، أن دور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، لا يقتصر فقط على دعم أجهزة المدن، في إزالة المخالفات، وبالتعاون مع شرطة التعمير، ولكن سيكون لها دور أوسع خلال الفترة المقبلة في رصد ومنع ظهور المخالفات، وضبط العمران بتلك المدن، وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع أجهزة المدن الجديدة، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما أكد وزير الإسكان، أن إدارات الأمن بالمدن الجديدة، سيكون لها دور رقابي في رصد مخالفات البناء، ومنع ظهورها، وضبط العمران بالمدن الجديدة، وإعداد تقارير دورية ورفعها للسلطة المختصة، وذلك بالتعاون الكامل مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإتاحة تبادل المعلومات بين الطرفين، من أجل الحفاظ على النسق العمراني بالمدن الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة وضع إطار قوي وواضح لدور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، ووضع أسس وقواعد منهجية، ومنظومة عمل متكاملة، لتحقيق هذا الدور الهام في تحقيق الأمن والانضباط بالمدن الجديدة، وحسن التعامل مع المواطنين، والتنسيق والتعاون التام مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

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وشدد الدكتور عاصم الجزار، على إنه سيتم إنشاء وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة مخالفات البناء التي قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التي تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديري الأمن بالمدن الجديدة، وقام بالرد على استفساراتهم، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الوزير، وقيادات الوزارة والهيئة، ومدير الأمن وشرطة التعمير، من أجل تنظيم إطار العمل ومتابعته بشكل دوري، وتذليل العقبات والمعوقات.