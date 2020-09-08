شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات.

واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد، المواطنين، بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخب، موزعين على 98 مركز انتخابي، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية.