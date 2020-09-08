شكرا لقرائتكم خبر عن "س وج".. كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء إدخال خدمة ماكينات صرف تذاكر المترو آليًا ببعض محطات الخط الثالث للمترو، يقدم ”الخليج 365” فى شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا أو ما تعرف باسم ماكينات (T.V.M) التي بدأت الهيئة القومية للأنفاق في تركيبها في المحطات.

ما الهدف من تركيب هذه الماكينات بالمحطات؟

الهدف من هذه الماكينات التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات.

هل ستلغى هذه الماكينات وجود شبابيك الحجز بالمحطات؟

لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات لكن ستقلل الاعتماد عليها مستقبلا.

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طريقة عمل الماكينات الآلية وكيفية استخراج التذاكر؟

المكانيات الآلية تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية، ويمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

ما هو البرنامج الزمنى لتركيب هذه الماكينات والمحطات التى تم تركيبها فعليا حتى الآن؟

الماكينات الآلية مخطط لها أن تغطى كافة محطات المترو، لكنها حاليا تغطى محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وتم طرح مناقصة عالمية مؤخرا لشراء ماكينات تغطى محطات المترو التي لم يتم تركيبها بها حتى الآن.

كم عدد الماكينات التى يتم تركيبها بكل محطة؟

كل محطة سيكون بها أكثر من ماكينة آلية وفق حجم كثافتها.