شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات بسبب أعمال التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظه وهى "منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – شارع أحمد عرابى ومتفرعاته – شارع العشرين ومتفرعاته – شارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر – الشيراتون والكلية الحربية" لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الخميس الموافق 10-9-2020 وحتى الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم، وذلك نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتنفيذ اعمال تطوير بشارع عبد الحميد بدوى مما يترتب عليه بعض الاعمال على خط المياه قطر 1000 مم بالشارع سالف الذكر.

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.