سفير مصر يؤكد منح "قائد العمل الإنسانى" لأمير الكويت عرفانا بمسيرته الإنسانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى أن منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب (قائد العمل الإنساني) من قبل الأمم المتحدة، يأتي عرفانا بمسيرة عطائه لخدمة الإنسانية، وقال القوني - في كلمة له اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السادسة لحصول أمير الكويت على لقب (قائد العمل الإنساني) - "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قاد مساعي الكويت المستمرة والرائدة لرفع المعاناة عن الشعوب التي تواجه كوارث طبيعية وإنسانية في مختلف أرجاء العالم، خاصة فيما يتعلق باللاجئين والنازحين السوريين، ودعم برامج المساعدات الدولية للعراق، وزيادة المساهمات الطوعية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما أسهم في معالجة العديد من الأزمات الإنسانية الدولية وتخفيف المعاناة عن الشعوب المنكوبة".

وأضاف أن مبادرات أمير الكويت لم تقتصر فقط على الدول العربية أو الإسلامية، وإنما تعدت ذلك إلي المحتاجين للغوث والعون في كل بقاع الأرض، دون تفرقة أو تمييز؛ حيث سخر الشيخ صباح الأحمد عمره في دفع الحوار وحل المنازعات، كما لم تتهاون الكويت في الوقوف إلي جانب الأشقاء العرب في أزماتهم، ومنهم مصر، التي تقدر كثيرا المواقف الثابتة له في دعمها أمام مختلف التحديات التي واجهتها في السنوات الأخيرة.

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وتابع سفير مصر لدى الكويت قائلا "يسرني أن أتقدم وأسرة البعثة الدبلوماسية المصرية والجالية المصرية في الكويت بخالص التهنئة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لحصوله على لقب قائد العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة.. هذا ولا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نتمنى من العلي القدير أن يديم على الأمير نعمة الصحة، وأن يعيده إلى الكويت سالما مُعافى في أقرب فرصة، ليستكمل مسيرته وجهوده المحورية إقليميا وعالميا".