شكرا لقرائتكم خبر عن السعة التخزينة لصوامع القمح فى مصر ما يقرب من 3.6 مليون طن.. على عهدة وزير التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن القيادة السياسية تولى ملف المشروع القومى للصوامع اهتماماً كبيرا، نظراً للأهمية الاستراتيجية لسلعة القمح، حيث يصل الاستهلاك السنوى لمصر من الأقماح المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدى ما يقرب من 10 ملايين طن قمح سنوى، وهو رقم كبير يستلزم وجود بنية أساسية وصوامع تخزين مطورة وحديثة وذلك للمحافظة على مخزون استراتيجي آمن من الاقماح، وهو ما أصبح واقعاً ملموساً الآن بفضل اهتمام القيادة السياسية بهذا المشروع القومى وكذا دعم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تعاون كافة الجهات ذات الصلة لإنجاز مثل هذه المشروعات القومية والخدمية والتى تعود بالنفع الكبير على المواطن وتحافظ على مخزون استراتيجى آمن من القمح بما يحقق أمن غذائى حقيقى داخل البلاد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد مهدى، مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع، ونعمانى نصر مستشار الوزير.

وأكد المصيلحى أن السعات التخزينية لمصر تصل الآن لمدة كفاية، بسعات تخزينية تصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن، مؤكداً أن هذه الجولة التفقدية للصومعة تأتى فى إطار الاستعداد للافتتاحات الرئاسية لمشروعات الصوامع القومية وأن صومعة بنى سلامة تبلغ تكلفة إنشاؤها 170 مليون جنيه بسعة تخزينية 60 ألف طن على مساحة 33700 متر مربع، لافتا إلى أن الصوامع الجديدة تخضع لنظام مميكن وتحكم مركزى إلكترونى لقياس نسبة الرطوبة والحرارة والتعرف على مستوى جودة القمح بداية من عملية النقر (نقل المحصول من المرزعة إلى الصومعة) وحتى تصريفها من الخلية، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة التخزين سيعمل على تقليل الفاقد فى الأقماح والذى يصل إلى 15% الأمر الذى ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة والتى يمكنها من توجيه المخصصات إلى التعليم والصحة .

وأوضح اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تعمل على توفير مخزون استراتيجي من القمح وتوفير سعات تخزينية عالية متطورة والقضاء على نسبة الفاقد، والتى تصل إلى 10% وتخفيض تكاليف النقل من خلال انتشار الصوامع بمناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.

واستعرض باسيلى السعات التخزينية لصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومنها اقدم صومعتين هي إمبابة 60 الف طن، وشبرا 100 الف طن وفي عام 2005 بلغت إجمالي السعات التخزينية 190 الف طن لتصل إلي 700 الف طن في 2012 وفي عام 2020 بلغت 2 مليون

و590 الف طن للشركة القابضة للصوامع فقط.

وأكد باسيلى أنه سيتم ضم صومعتى الصالحية وأبوصير 120 ألف طن وهى فى المراحل التشغيلية، إضافة إلى صوامع حقلية بسعة تخزينية 5 آلاف طن.

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صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (4)



صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (5)



صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (6)



صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (7)



صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (1)



صومعة بنى سلامة بمحافظة الجيزة (2)