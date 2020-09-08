شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تسكين 1280 أسرة من أهالى سيدى فرج بمشروع المحروسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن منطقة سيدى فرج العشوائية بحي روض الفرج تقع على مساحة 7,5 فدان، وسيتم إزالة 348 عقارا، ونقل المستحقين بإجمالى 1280 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان، المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقده أعمال إزالة المنطقة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة.

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فى السياق شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات ، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.