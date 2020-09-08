شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تسلمت 185880 طن قمح بـ 16 صومعة خلال الموسم الحالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن صومعة بني سلامة بمركز منشأة القناطر، تعد إضافة هامة للمنظومة التموينية بالمحافظة، حيث تقام الصومعة على مساحة 33700 م2 ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح المحملة علي السيارات أثناء عملية الدخول والخروج وهي تعتبر أهم تقنية في جميع مراحل التخزين حتي تمكن من قراءة كمية القمح التي تم تحويلها وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار ، مشيراً إلى أنه تم رفع كفاءة الطرق المحيطة والمؤدية الى صومعة بنى سلامه لتسهيل عملية النقل للسيارات المترددة على الصومعة دون اى معوقات .

وأضاف محافظ الجيزة خلال تفقده للصومعة برفقة وزير التموين اليوم، أن العام الحالى شهد متابعة دقيقة لمواقع استلام القمح المحلي لموسم 2020 للتأكد من أنتظام العمل بالصوامع حيث بلغت كميات القمح المحلي المستلم خلال موسم توريد الأقماح بالصوامع للعام الحالي 185880 طن وذلك بعدد 16 موقع بنطاق الواحات - بولاق - اوسيم - الصف - قسم الجيزة - اطفيح - منشاة القناطر - امبابة مضيفا أن السعات التخزينية بتلك المواقع تصل الى 243625 طن .

ووجه محافظ الجيزة الشكر لوزارة التموين لمجهوداتها فى توفير السلع الاستراتيجيه بكميات وفيرة وعلى التعاون المثمر لخدمة المواطنين .

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وحرص وزير التموين ومحافظ الجيزة على تفقد المعامل والميزان البسكول وخلايا التخزين وحفظ الاقماح ووحدات التحكم .

رافق وزير التموين ومحافظ الجيزة خلال الجوله التفقدية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين و أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر .