شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس اندونيسيا والفلبين على لقب أفضل وجهة للغوص فى العالم 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس مصر كل من اندونيسيا والفلبين على جائزة افضل وجهات سياحة الغوص عالميا للعام 2020، والتى تجريها سنويا مجلة دايف البريطانية أحد أشهر المجلات العالمية فى مجال الغوص، حيث احتلت مصر المركز الثالث بعد مرور شهر على التصويت.

وقالت المجلة من خلال صفحتها الرسمية :"إذا كنت تتابع جوائز هذا العام ، فستعرف أنها كانت الأكبر التي نجريها حتى الآن ، مع 108 وجهة مختلفة ، وما يقرب من 1100 مركز ومنتجعات غطس مختلفة تم ترشيحها".

واشارت المجلة ان التصفيات تتم الان بين 25 مرشحًا فقط هم من ذهب لهم التصويت خلال الشهر الاول، ونشرت القائمة الكاملة للترشيحات للتصويت والاختيار بينهم، وفي كل عام ، يتم التصويت النهائي فقط على أفضل 25 في كل فئة من فئات الترشيحات. وسيحصل العشرة الأوائل على جائزة أفضل مراكز الغوص في العالم.

ويعتبر البحر الأحمر المصرى أحد أكثر وجهات الغوص تميزاً على مستوي العالم، يتميز بكائنات بحرية متنوعة، درجة حرارة المياه مناسبة على مدار العام، الغوص على حطام مختلفة، وضوح الرؤية، والإستمتاع بتجارب فريدة بغض النظر عن مستوي الغوص الخاص بك.

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ودعت غرفة الغوص والانشطة البحرية متابعيها عبر الفيس بوك بالتصويت لمصر في وجهات الغوص الخاصة ب Dive Travel Awards، لكي تحصل علي الصدارة في الترتيب الذي تستحقه.

وكانت مجلة " دايف ترافل " قد اعلنت العام الماضى فوز بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص فى العالم لعام 2019، وتم الاختيار ما بين عدد كبير من وجهات الغوص السياحية، وشارك به ما يزيد عن 20 ألف غواص حول العالم.

واحتلت مصر المرتبة الثانية فى 2019، محرزه تقدم عن العام 2018 حيث حلت فى المركز الثالث، لافتة إلى أن العديد من مراكز الغوص المصرية ستسعد بمكانة الدولة فى المراكز الثلاثة الأولى، حيث يعتبر العديد من الغواصين أن البحر الأحمر المصرى هو أفضل مناطق الغوص فى العالم، وتشير الأرقام هذا العام إلى أن إندونيسيا قد يكون لها منافس - وهى مصر - فى جوائز DIVE للسفر لعام 2020