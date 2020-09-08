شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والتنمية الريفية" شعار الاحتفالات بيوم السياحة العالمى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتنمية الريفية" للاحتفال بيوم السياحة العالمى لهذا العام والذى يتزامن مع 27 سبتمبر من كل عام، حيث سيتم الاحتفال بالقدرة الفريدة للقطاع على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الفرص خارج المدن الكبرى.

ويسلط يوم السياحة العالمي 2020 الضوء أيضًا على الدور المهم الذي تلعبه السياحة في الحفاظ على الثقافة والتراث والترويج لها في جميع أنحاء العالم.

وقال زوراب بوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ان السياحة تساعد المجتمعات الريفية على التمسك بتراثها الطبيعي والثقافي الفريد، وتدعم مشاريع الحفظ، بما في ذلك تلك التي تحمي الأنواع المهددة بالانقراض، والتقاليد أو النكهات المفقودة.

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وحددت منظمة السياحة العالمية عام 2020 باعتباره عام السياحة والتنمية الريفية، ليكون هذا العام فرصة لتعزيز إمكانات السياحة لخلق فرص العمل والفرص.

ويمكنه أيضًا تعزيز الإدماج وإبراز الدور الفريد الذي يمكن أن تلعبه السياحة في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتعزيزه والحد من الهجرة الحضرية.

وأضافت المنظمة ان السياحة توفر فرص العمل والتمكين الاقتصادي ، بما في ذلك للنساء والشباب، وتمنح المجتمعات الريفية القدرة على حماية محيطها الطبيعي وتعزيزه ، فضلاً عن ثقافتها وتراثها، و من خلال القيام بذلك ، فإنه يسمح للسياح بالاستمتاع بتجارب فريدة.