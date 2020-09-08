شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تأمين لجان انتخابات الشيوخ بالعجوزة تحمل مسنا أثناء الإدلاء بصوته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ كراسى متحركة لخدمة كبار السن الناخبين.

وفور وصول أحد كبار السن للإدلاء بصوته الانتخابى بلجنة 86 بالعجوزة، قام أفراد الشرطة بتوفير الكرسى المتحرك لنقل الناخب من أمام مقر المدرسة حتى مقر انعقاد اللجنة الانتخابية.

ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.