شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بالالتزام بضوابط خطبة الجمعة وعدم تجاوز مدة الـ 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع الأئمة بعدم تجاوز وقت الخطبة المحدد بعشر دقائق، كما وجه جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق الإجراءات الحاسمة من الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد.

وشدد جمعة فى بيان له اليوم، على مديرى المديريات والإدارات بضرورة موافاة رئيس القطاع الدينى بأى مسجد لا يلتزم بذلك، وإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات فى أى وقت ولا سيما فى صلاة الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف:"وينبه إمام المسجد على أهمية الالتزام بذلك عند إقامة كل صلاة ، فطاعة الله (عز وجل) في العبادة لا تُنال بمعصيته في أذى الخلق ، وعلى المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد ، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين ، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان ، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك ؟!.

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واختتم وزير الأوقاف:"بيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله على عمار بيوته ، فعلى المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله (عز وجل) يقول " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ " ، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يصلي فيه ، لأن الله (عز وجل) امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم ، حيث يقول : " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ" .

كانت وزارة الأوقاف، أكدت أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها، الوضوء فى المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها فى الفتح، ومشيرة إلى أنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.