شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن استكمال مشاريع نقل العشوائيات فى 3 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد عبد العال ، محافظ القاهرة ، إن الدولة خططت في البداية بتحديد الأماكن العشوائية ، وفى نفس التوقيت قامت بالبدء فى تنفيذ المشروعات التى سيتم نقل المواطنين بها .

وأضاف خالد عبد العال ، خلال حواره ببرنامج ، الأن ، المذاع على فضائية ، اكسترا نيوز ، أنه قبل البدء فى عملية الازالة كافة المواطنين يدركون جيدًا المكان الذي سيتم نقلهم فيه . وأشار محافظ القاهرة ، إلى ان المواطن يستوفى الإجراءات التى تستغرق ساعات فى نفس اليوم، وتم نقله وتسكينه في الوحدات السكنية، منوهًا إلى أننا اليوم نستكمل المشاريع في ثلاث مناطق روض الفرج ومنشية ناصر بمصر الجديدة والمطرية. Advertisements

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالات منطقة عزبة الصفيح بحى روض الفرج، ضمن خطة تطوير العشوائيات وذلك بعدما تابع أعمال تسكين المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية بالوايلي وروض الفرج (سيدي فرج) والمطرية والمرج (المهاجرين ) والشرابية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان، حيث تم نقل 1753 أسرة منهم حتى الآن.

وأكد المحافظ، أن الدولة مستمرة في رعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن إجراءات نقل المواطنين للمساكن الحضارية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيضة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به أو مهدد لحياته إلي مكان يتوافر فيه كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها، وإنشاء مجمعات للخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.