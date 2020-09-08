شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تكرم أعضاءها الذين اجتازوا برنامج جامعة هارفارد للبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة لن تنهض إلا بأيدى أبنائها المخلصين، ومن خلال العلم فى شتى المجالات، مشيرًا إلى أن محمد على باشا عندما تولى حكم مصر عام 1805م أيقن أن البناء الحقيقي لمؤسسات الدولة كافة يكون من خلال العلم، ومن هنا كانت البعثات العلمية إلى أوروبا، ثم عادوا بعد ذلك لتبدأ عمليات البناء في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ بأبناء جامعة الأزهر الذين اجتازوا برنامج جامعة هارفارد لأساسيات البحث العلمي، وتحليل البيانات.

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وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بأبناء جامعة الأزهر، الذين شاركوا في هذا البرنامج العلمي، وطالبهم بأن يعكسوا ما تعلموه فى هذا البرنامج؛ حتى تستفيد قطاعات جامعة الأزهر كافة منه، ويكون له مردوده الإيجابى على العملية التعليمية والبحث العلمى.

جدير بالذكر أن برنامج جامعة هارفارد كانت مدته 6 أشهر، وقد دُرِّبَ المشاركون فيه على مهارات البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي ختام اللقاء قام رئيس الجامعة، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ بتكريم المتدربين الذين اجتازوا هذا البرنامج بنجاحٍ وتفوقٍ.