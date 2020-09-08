- 1/41
- 2/41
- 3/41
- 4/41
- 5/41
- 6/41
- 7/41
- 8/41
- 9/41
- 10/41
- 11/41
- 12/41
- 13/41
- 14/41
- 15/41
- 16/41
- 17/41
- 18/41
- 19/41
- 20/41
- 21/41
- 22/41
- 23/41
- 24/41
- 25/41
- 26/41
- 27/41
- 28/41
- 29/41
- 30/41
- 31/41
- 32/41
- 33/41
- 34/41
- 35/41
- 36/41
- 37/41
- 38/41
- 39/41
- 40/41
- 41/41
شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجنة الفرعية رقم 86 المنعقدة بنطاق دائرة العجوزة إقبالا من الناخبين الشباب للمشاركة فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، وشدد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مقر المدرسة على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى لاصطفاف الناخبين ومراعاة المسافات الآمنة، وقياس الحرارة للناخبين، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية خلال الإدلاء بأصواتهم.
ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
div class="imgcontainer">
احدى الناخبات
احدى لجان الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
ادلاء الاصوات بالانتخابات جوله الاعاده
ادلاء الاصوات بانتخابات الاعاده
ادلاء الانتخابات لجوله الاعاده
استعداد الموظفين لاستقبال الناخبين
الناخبون بالكمامه
الناخبون باللجان
الناخبون خلال التصويت
الناخبون يحرصون على التصويت
الناخبون يحرصون على عمليه التصويت
الناخبين يتوافدون على اللجان
انتخابات الاعاده لمجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
اوراق الانتخاب بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
بالكمامه ادلاء اصوات الناخبين
بالكمامه تسجيل الاسماء للأنتخاب
بطاقات ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
بطاقات الانتخاب
بطاقة ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
تسجيل الناخبين للادلاء باصواتهام
تضع صوتها فى الصندوق
جانب من العمليه الانتخابيه
جانب من عمليه الاقتراع
جانب من لجان الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
جوله اعاده الانتخابات لمجلس الشيوخ
جوله الاعاده
خلال تسجيل الاسماء للتصويت
خلال عمليه الاقتراع
صندوق الانتخابات
صندوق نتخابات مجلس الشيوخ بجولة الاعادة
عمليه التصويت فى انتخابات الاعاده
عمليه التصويت
لجان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020
لجان الانتخابات بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
مكان الانتخاب
ناخبه تدلى بصوتها فى جوله الاعاده
ناخبه تدلى بصوتها
ناخبه تسجل اسمها للانتخاب
ناخبه حرصت على الادلاء بصوتها فى الانتخابات
كانت هذه تفاصيل خبر إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.