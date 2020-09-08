أخبار مصر

إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/41
  • 2/41
  • 3/41
  • 4/41
  • 5/41
  • 6/41
  • 7/41
  • 8/41
  • 9/41
  • 10/41
  • 11/41
  • 12/41
  • 13/41
  • 14/41
  • 15/41
  • 16/41
  • 17/41
  • 18/41
  • 19/41
  • 20/41
  • 21/41
  • 22/41
  • 23/41
  • 24/41
  • 25/41
  • 26/41
  • 27/41
  • 28/41
  • 29/41
  • 30/41
  • 31/41
  • 32/41
  • 33/41
  • 34/41
  • 35/41
  • 36/41
  • 37/41
  • 38/41
  • 39/41
  • 40/41
  • 41/41

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجنة الفرعية رقم 86 المنعقدة بنطاق دائرة العجوزة إقبالا من الناخبين الشباب للمشاركة فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، وشدد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مقر المدرسة على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى لاصطفاف الناخبين ومراعاة المسافات الآمنة، وقياس الحرارة للناخبين، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية  خلال الإدلاء بأصواتهم.

 

ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

 

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس لحماية أطراف العملية الانتخابية.

Advertisements

 

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.

div class="imgcontainer"> احدى الناخبات

احدى الناخبات

احدى لجان الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
احدى لجان الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
ادلاء الاصوات بالانتخابات جوله الاعاده
ادلاء الاصوات بالانتخابات جوله الاعاده
ادلاء الاصوات بانتخابات الاعاده
ادلاء الاصوات بانتخابات الاعاده
ادلاء الانتخابات لجوله الاعاده
ادلاء الانتخابات لجوله الاعاده
استعداد الموظفين لاستقبال الناخبين
استعداد الموظفين لاستقبال الناخبين
الناخبون بالكمامه
الناخبون بالكمامه
الناخبون باللجان
الناخبون باللجان
الناخبون خلال التصويت
الناخبون خلال التصويت
الناخبون يحرصون على التصويت
الناخبون يحرصون على التصويت
الناخبون يحرصون على عمليه التصويت
الناخبون يحرصون على عمليه التصويت
الناخبين يتوافدون على اللجان
الناخبين يتوافدون على اللجان
انتخابات الاعاده لمجلس الشيوخ
انتخابات الاعاده لمجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
اوراق الانتخاب بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
اوراق الانتخاب بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
بالكمامه ادلاء اصوات الناخبين
بالكمامه ادلاء اصوات الناخبين
بالكمامه تسجيل الاسماء للأنتخاب
بالكمامه تسجيل الاسماء للأنتخاب
بطاقات ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
بطاقات ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
بطاقات الانتخاب
بطاقات الانتخاب
بطاقة ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
بطاقة ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
تسجيل الناخبين للادلاء باصواتهام
تسجيل الناخبين للادلاء باصواتهام
تضع صوتها فى الصندوق
تضع صوتها فى الصندوق
جانب من العمليه الانتخابيه
جانب من العمليه الانتخابيه
جانب من عمليه الاقتراع
جانب من عمليه الاقتراع
جانب من لجان الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
جانب من لجان الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
جوله اعاده الانتخابات لمجلس الشيوخ
جوله اعاده الانتخابات لمجلس الشيوخ
جوله الاعاده
جوله الاعاده
خلال تسجيل الاسماء للتصويت
خلال تسجيل الاسماء للتصويت
خلال عمليه الاقتراع
خلال عمليه الاقتراع
صندوق الانتخابات
صندوق الانتخابات
صندوق نتخابات مجلس الشيوخ بجولة الاعادة
صندوق نتخابات مجلس الشيوخ بجولة الاعادة
عمليه التصويت فى انتخابات الاعاده
عمليه التصويت فى انتخابات الاعاده
عمليه التصويت
عمليه التصويت
لجان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020
لجان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020
لجان الانتخابات بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
لجان الانتخابات بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020
مكان الانتخاب
مكان الانتخاب
ناخبه تدلى بصوتها فى جوله الاعاده
ناخبه تدلى بصوتها فى جوله الاعاده
ناخبه تدلى بصوتها
ناخبه تدلى بصوتها
ناخبه تسجل اسمها للانتخاب
ناخبه تسجل اسمها للانتخاب
ناخبه حرصت على الادلاء بصوتها فى الانتخابات
ناخبه حرصت على الادلاء بصوتها فى الانتخابات

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا