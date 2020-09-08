شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال الناخبين على التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ بالعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجنة الفرعية رقم 86 المنعقدة بنطاق دائرة العجوزة إقبالا من الناخبين الشباب للمشاركة فى جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، وشدد رجال الشرطة المكلفين بتأمين مقر المدرسة على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى لاصطفاف الناخبين ومراعاة المسافات الآمنة، وقياس الحرارة للناخبين، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية خلال الإدلاء بأصواتهم.

ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

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وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح. div class="imgcontainer">

احدى الناخبات



احدى لجان الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ



ادلاء الاصوات بالانتخابات جوله الاعاده



ادلاء الاصوات بانتخابات الاعاده



ادلاء الانتخابات لجوله الاعاده



استعداد الموظفين لاستقبال الناخبين



الناخبون بالكمامه



الناخبون باللجان



الناخبون خلال التصويت



الناخبون يحرصون على التصويت



الناخبون يحرصون على عمليه التصويت



الناخبين يتوافدون على اللجان



انتخابات الاعاده لمجلس الشيوخ



انتخابات مجلس الشيوخ 2020



اوراق الانتخاب بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020



بالكمامه ادلاء اصوات الناخبين



بالكمامه تسجيل الاسماء للأنتخاب



بطاقات ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ



بطاقات الانتخاب



بطاقة ابداء الرأى بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ



تسجيل الناخبين للادلاء باصواتهام



تضع صوتها فى الصندوق



جانب من العمليه الانتخابيه



جانب من عمليه الاقتراع



جانب من لجان الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ



جوله اعاده الانتخابات لمجلس الشيوخ



جوله الاعاده



خلال تسجيل الاسماء للتصويت



خلال عمليه الاقتراع



صندوق الانتخابات



صندوق نتخابات مجلس الشيوخ بجولة الاعادة



عمليه التصويت فى انتخابات الاعاده



عمليه التصويت



لجان اعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020



لجان الانتخابات بجولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020



مكان الانتخاب



ناخبه تدلى بصوتها فى جوله الاعاده



ناخبه تدلى بصوتها



ناخبه تسجل اسمها للانتخاب