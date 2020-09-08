شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تؤكد استلام 668 فندقا لشهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والآثار أن لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، تواصل المرور على المنشآت الفندقية التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل.

وأشار عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أنه تسلم خلال الأسبوع الماضى 12 فندقا بخمسة محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية والقليوبية والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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وأوضح مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن هذه الفنادق والتي قامت لجان الفحص بالتأكد من استيفائها هى 3 فنادق بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، و 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى فندق بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفندق ببنها بمحافظة القليوبية، و 3 فنادق بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالى عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 668 فندقا ب 23 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا على باقى الفنادق التى تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.