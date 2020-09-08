شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة يتفقد أعمال إزالة عزبة الصفيح العشوائية بروض الفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالات منطقة عزبة الصفيح بحى روض الفرج، ضمن خطة تطوير العشوائيات وذلك بعدما تابع أعمال تسكين المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية بالوايلي وروض الفرج (سيدي فرج) والمطرية والمرج (المهاجرين ) والشرابية بمشروع المحروسة 1 بحي السلام ثان، حيث تم نقل 1753 أسرة منهم حتى الآن.

وأكد المحافظ، أن الدولة مستمرة في رعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن إجراءات نقل المواطنين للمساكن الحضارية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيضة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به أو مهدد لحياته إلي مكان يتوافر فيه كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة.

وأضاف المحافظ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها، وإنشاء مجمعات للخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

وشهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

Advertisements

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات ، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.