شكرا لقرائتكم خبر عن سكان مشاريع تطوير العشوائيات يشكرون الرئيس لتوفيره وحدات سكنية مجهزة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إحدى سكان مشروع المحروسة 1، ضمن مشاريع تطوير العشوائيات، بمحافظة القاهرة، أنها انتقلت من عشوائيات المرج، وحصلت على وحدة سكنية مجهزة بالكامل، بها ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وسخان وشاشة وثلاث غرف "3 سرير و2 دولاب وأنتريه وسفرة ونيش".

وأضافت أنها كانت تسكن فى غرفة بحمام مشترك فى منزل به 8 غرف يسكنها آخرون، ولديها 8 أطفال، قائلة: الرئيس السيسى الله يبارك له إداني شقة مجهزة بالكامل في منطقة نظيفة جدا بها كل شئ غاز ومياه وصرف.

وقال سعد عبد الوهاب أحد سكان المحروسة، إنه انتقل من منطقة السكاكيني بالشرابية، منطقة غير آدمية، وحصل على وحدة مجهزة بالكامل، قائلا: بشكر الريس وربنا يوفقه واللي عمله كتير ادانا شقة كاملة.

وقال مهدي حسن، احد سكان المحروسة 1 انه انتقل من منطقة عشوائية صعب العيش بها، قائلا: كنت عايش فى عشوائيات روض الفرج والعيشة كانت هناك مستحيلة والريس اداني شقة مجهزة فيها كل حاجه.

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فى السياق ذاته شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات ، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.