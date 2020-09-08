"التنمية المحلية": "صوتك مسموع" تلقت ٤٣٢٠٧ شكاوى حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٠

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" التي تتبناها الوزارة تلقت منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر ٢٠١٨ وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٠، أكثر من ٢٠٢ ألف رسالة؛ منها ٤٣٢٠٧ شكاوى تم حل ٤١٣٨٦ شكوى منها، بنسبة تبلغ نحو 95,8%، وجار حل ١٨٢١ شكوى.

وأشار شعراوي، خلال حديثه اليوم الثلاثاء، إلى أن المبادرة تلقت خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من ١٧ ألف رسالة؛ منها ٢٨٩٦ شكوى؛ تم حل عدد ٢٤٤١ شكوى منها، بنسبة ٧٧.٣%، وجار حل ٦٥٥ شكوى، موضحًا أن أكثر الشكاوى خلال شهر أغسطس تتعلق بالقمامة، وعددها ١٥٥٧ شكوى، بنسبة ٥٣.٨%، والإشغالات ٩١٩ شكوى، بنسبة ٣١.٩%، ثم مخالفات البناء وعددها ٢٧٨ شكوى، بنسبة ٩.٦%، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعددها ١٠٩ شكاوى بنسبة ٣.٨٪، وشكاوى الفساد ٣٣ شكوى بنسبة ١.١%.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين خلال شهر أغسطس، هي أسيوط والمنيا والقليوبية والفيوم والدقهلية والبحيرة وأسوان، لافتًا إلى أن مبادرة (صوتك مسموع) تأتي استكمالًا لمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين القائمة بالوزراة، وتعمل على عدة محاور رئيسية؛ أهمها التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والفساد ومخالفات البناء.

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وقال شعراوي إن خدمة الواتس آب تلقت خلال شهر أغسطس عدد ١٤٥٥١ رسالة؛ منها عدد ٢٢٦٧ شكوى مستوفاة تم الرد على ١٨٦٢ شكوى منها، بنسبة ٨٢%، وتلقى البريد الإلكتروني للوزارة خلال الشهر عدد ٨٣ رسالة، تم الرد عليها وتضمنت الرسائل عدد ٢٥ شكوى، وتم الرد على ١٣ شكوى وجار الرد على ١٢ شكوى بنسبة ٥٢%، وبلغ عدد الرسائل الواردة على صفحة المبادرة خلال شهر فبراير ٢٩٣٠ رسالة، وبلغ عدد الشكاوى ٦٠٤ شكوى، تم الرد على ٢٦٦ شكوى منها، وجار الرد على ٢٣٨ شكوى بنسبة ٦١%، ويواصل الخط الساخن تلقي اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن المبادرة وتوجيه المواطنين على وسائل تلقي الشكاوى؛ حيث بلغ استقبال عدد المكالمات ٢٤٠ اتصالًا تليفونيًّا.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين؛ المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وفي ما يخص المحور الثاني للمبادرة يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن".

وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بشكاوى المواطنين؛ لذلك تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين، حيث تم تخصيص رقم "الواتس آب"، وهو (01150606783)، الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.com/sotakmasmwo )، رقم الخط الساخن : (15330)، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار 24 ساعة.