"السياحة" تنظم دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة السياحة والآثار، إنها نظمت دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تدريب أصحاب الدواب وبائعي الكارت بوستال، على كيفية التعامل مع كل الزائرين والسائحين في ظل التدابير الاحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر وفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.
وأضافت "بهجت" أن محتوى هذه الدورة التدريبية شمل أيضًا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالإضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة، ويشارك في تدريب المشاركين في هذه الدورة نخبة من موظفي الوزارة المتخصصين، إلى جانب أطباء في الطب البيطري.
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