محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تسكين المواطنين المنقولين من المناطق العشوائية بالوايلي وروض الفرج (سيدي فرج) والمطرية والمرج (المهاجرين) والشرابية بمشروع المحروسة ١ بحي السلام ثان والذين تم نقل ١٧٥٣ أسرة منهم حتى الآن.
وقال محافظ القاهرة، إن الدولة مستمرة في رعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم مشيرا إلى أن إجراءات نقل المواطنين للمساكن الحضارية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيضة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به او مهدد لحياته إلي مساكن مؤثثة بالكامل ومكان يتوافر فيه كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة له.
وأضاف المحافظ، أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها.
وتفقد المحافظ، المركز الطبي بمدينة المحروسة ١، كما قام بجولة بأنحاء المدينة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للمواطنين من مدارس وملاعب وحدائق ومركز شباب ومحال تجارية وسلع غذائية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يتابع نقل سكان العشوائيات بروض الفرج والمطرية والشرابية لـ"المحروسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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