مدبولي يستعرض تقريرًا حول الفعاليات الثقافية المقدمة عبر المنصات الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا، قدمته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "اليوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الثقافة تشكل قطاعًا مهمًا من القطاعات التي توليها الحكومة أهمية بالغة، باعتبارها إحدى آليات بناء الإنسان وتشكيل وعي مستنير لكافة أفراد المجتمع، إلى جانب ما تمثله من ترسيخ للهوية وتعزيز لقيم المواطنة، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يسير جنبا إلى جنب خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج الحكومة.

وفي تقريرها، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إلى أن الفترة التي أعقبت عودة أنشطة وزارة الثقافة بعد جائحة كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس، تم مراعاة أن تكون الأنشطة الثقافية والفنية الفعلية التي تقدمها قطاعات الوزارة وفقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمقرات الثقافية.

كما أكدت وزيرة الثقافة، أن أروقة الوزارة أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف القاسية التي مر بها العالم جرّاء انتشار فيروس كورونا؛ حيث كان لمصر السبق كأول دولة عربية وإفريقية تعيد الأنشطة الثقافية والفنية للحياة، حيث تم تقديم 755 نشاطاً فعلياً متنوعاً في القاهرة والمحافظات استفاد منها 36.274 ألف مواطن، كما تم تقديم 2436 نشاطاً على قناة وزارة الثقافة "اليوتيوب " والمنصات الرقمية التابعة لمختلف قطاعات الوزارة بإجمالي مشاهدات فعلية 3.776.016 مشاهدة في مصر والعالم وتم إصدار 50 عنواناً جديداً بإجمالي عدد نسخ بلغ 57700 نسخة.

وقالت الوزيرة إن قناة وزارة الثقافة على "اليوتيوب" واصلت جذب الجمهور لمحتواها الإبداعي المتنوع الذي تقدمه في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك "، حيث تم رصد ثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف زائر تفاعل منهم مليونا مشاهد مع العـروض، وشملت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة من مختلف قارات العالم تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعودية، والمغرب، والولايات المتحدة، والإمارات، والعراق، والكويت، وكندا، وألمانيا، والأردن، وتونـس، وإنجلتــرا، وسوريا، وبلغت نسبة القراء على موقع الوزارة والمنصات التابعة للقطاعات 73634 زيارة لـ "القراءة والاطلاع" على الكتب بالمجان.

ووصل عدد زيارات الموقع الإلكتروني للوزارة إلى سبع وستين ألفا ومائتين وثماني وعشرين زيارة؛ للاطلاع وتحميل إصدارات مختلف القطاعات بصيغة pdf من خلال المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg ، وكانت العناوين الأكثر جذباً حكايات الولاد والأرض الجزء الأول، ومذكرات الإمام محمد عبده، والمهنة .. جغرافي، والملل والنحل، وتاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، ومختارات من وثائق ثورة 1919، وغيرها.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف والمعارض المتاحة على الموقع إقبالاً كبيراً وصل إلى ألفين وسبعمائة وثماني وعشرين زيارة شاهد خلالها ضيوف الموقع مقتنيات متاحف الزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم مصطفى كامل، إلى جانب 39 ملتقى عالميا ومحليا ومعرضاً تشكيلياً منها كنوز متاحفنا 4، وذاكرة الشرق، وبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، وبينالى القاهرة الدولي، وصالون الشباب، وملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي، والملتقى الدولي الرابع لفن الكاريكاتير وغيرها.

وحول الأنشطة الفعلية التي قدمتها قطاعات وزارة الثقافة، بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية، فقد نوهت وزيرة الثقافة إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت مجموعة من الفعاليات في قصور الثقافة بالمحافظات، يتمثل أبرزها في احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، واحتفالات ذكرى تأميم قناة السويس، وذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، وبلغ عدد الأنشطة الفعلية التي تم تقديمها بقصور الثقافة بعد العودة التدريجية 610 أنشطة ثقافية وفنية بإجمالي مستفيدين بلغ عددهم 10860 مستفيدا، وبلغ عدد الأنشطة المقدمة بث مباشر " أون لاين" من خلال قطاع قصور الثقافة عن الشهر نفسه 2261 نشاطاً ثقافياً وفنياً بإجمالي عدد مشاهدين 1701574 للفيديوهات بالفروع، فيما بلغ عدد قراءات مقالات وأخبار الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع 6406 قراءات.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، تحدثت الوزيرة عن الأنشطة التي قدمها المجلس الأعلى للثقافة، مشيرة إلى أنه تم تقديم فعاليات الأنشطة الفكرية والثقافية والإبداعية من خلال وحدة الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للثقافة خلال شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس بإجمالي 55 فعالية متنوعة، ما بين محاضرات تثقيفية وندوات وقراءات في كتب ضمن مبادرة "اقرأ معانا"، ومبادرة "كل يوم شاعر"، وسلسلة الفنون التشكيلية والعمارة والتي حضرها ما يقرب من 500 مستفيد بجانب البث المباشر على قناة المجلس بمتوسط 55 ألف مشاهدة خلال 45 يومًا.

كما نوهت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى تقديم 47 حفلاً بدار الأوبرا المصرية على ثلاثة مسارح، في القاهرة والإسكندرية وهى "مسرح النافورة، والمسرح المكشوف، ومسرح سيد درويش بالإسكندرية"، وتنوعت الحفلات ما بين حفلات الموسيقى العربية ، وهابيات ، وكلثوميات ، وأوبرا، وتنمية مواهب ، ومجموعة من الأغاني والمؤلفات الوطنية المصرية، وحفلات الفرق الفنية الشبابية.

وقالت: شهد مسرح النافورة الذي تم استحداثه في ساحة الأوبرا الخارجية لإقامة حفلات فنية في الهواء الطلق نصيبا كبيرا من الحفلات الفنية حفاظاً على سلامة الرواد والعاملين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لافتة في الوقت نفسه إلى تقديم 86 محتوى متنوعا ما بين حفلات الموسيقى العربية والأوركسترا والباليه، وبعض ندوات صالون الأوبرا الثقافي من أرشيف مكتبة الأوبرا في قناة وزارة الثقافة الإلكترونية على موقع "يوتيوب".

وفيما يخص قطاع الإنتاج الثقافي، أشارت الوزيرة إلى أنه تم التنويع في برامج أنشطة السيرك القومي والعروض المسرحية والعروض الغنائية في القاهرة والإسكندرية، ليصل إجمالي العروض إلى ٩٢ نشاطا بإجمالي حضور 7448 شخصا لكافة الأنشطة التي تفرض إجراءات التباعد الاجتماعي وسلامة الرواد، فضلاً عن تقديم ١٢ عرضاً متنوعاً للكبار والصغار على المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، والمسرح المكشوف والنافورة بالأوبرا ومسرح ساحة الهناجر وهي" الليلة الكبيرة، والطوق والأسورة، والسيرة الهلالية، وكأنك تراه، وحريم النار، والبخيل، وأفراح القبة، والمتفائل، ورحلة سعيدة ، والحادثة، والقطط وفركش لما يكش".

وبشأن قطاع الفنون التشكيلية، أوضحت الوزيرة أنه تم تقديم ورش فنية إبداعية يتمحور موضوعها حول كورونا، إضافة إلى فتح أبواب مجموعة من المتاحف القومية والفنية والتي بلغ عددها حتى الآن 7 متاحف (5 فنية + 2 قومية) وهى: محمد ناجي، ومحمود مختار، والفنون الجميلة بالإسكندرية، جوالأمير محمد وحيد الدين سليم، وإنجي أفلاطون"، وبلغ اجمالي عدد الزوار للمتاحف 466 زيارة ما بين مصريين وأجانب.

أما صندوق التنمية الثقافية، فقد قدم 34 نشاطاً متنوعاً ما بين ندوات ثقافية، وحفلات غنائية وموسيقية، ودورات تدريبية، وورش تدريبية، وعروض سينمائية، ومعارض، وورش تدريب على الخزف، وعروض فنية متنوعة على المنصات الإلكترونية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، محققا أكثر من 6442 مشاهدة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الأوقاف من خلال الهيئة المصرية للكتاب في إصدار سلسلة "رؤية"، التي تهدف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة في ضوء الكتاب والسُنة، وإجماع العلماء، بعيداً عن الغلو والتطرف، حيث وصل عدد إصداراتها إلى 20 عنواناً، منها فقه الدولة، وفقه الجماعة، والحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء "نحو استخدام رشيد للمياه"، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية.

وفي تقريرها، أشارت الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى أن وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، أطلقت بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم مسابقة متخصصة في مجال الترجمة لشباب الجامعات الحكومية المصرية، تحت شعار "ترجم.. إبدع" ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.targem- eg.com وتأتي في إطار اهتمام الدولة بالشباب بهدف دعمهم وتنمية خبراتهم ومهاراتهم.

كما تم إصدار كتاب موسكو – القاهرة .. سنوات المد والجزر من تأليف ميخائيل بوجدانوف وترجمة عبد الله حبه،ج ويتناول فترة الأعوام العشرين من تاريخ العلاقات المصرية الروسية – المصرية ، وكتاب فهم التنمية المستدامة من تأليف جون بلويت وترجمة طارق راشد عليان، ويتناول استراتيجية التنمية المستدامة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية.