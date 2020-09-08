في بلاغ رسمي.. محامي "سيدة المحكمة" يتهم الضابط بهتك عرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تقدم المحامي أحمد مهران، وكيلًا عن المستشارة نهى الإمام ببلاغ لنيابة النزهة ضد الضابط بمحكمة مصر الجديدة المقدم وليد عسل.

وقال "مهران" في بلاغه -حصل الخليج 365 على نسخة منه - إن موكلته تم الاعتداء عليها من المشكو في حقه داخل المحكمة وفق ما هو ثابت ومصورفي فيديوهات موجودة بحوزة النيابة في الجنحة رقم 12332 لسنة 2020.

وأضاف أنه تكشف حدوث مشادة كلامية بين موكلته والمقدم وليد عسل، ضابط ترحيلات تابع لحرس محكمة مصر الجديدة، حيث قام "عسل" بتهديد المستشار نهى الإماموإرهابها مهددًا إياها "هكلبشك وأرميكي في الحجز" رغم علمهبحقيقة شخصيتها لسابقة ترددها على النيابة العامة.

وأشار إلى أن الضابط أخذ هاتفها عنوة، ثم حاول الانصراف دون مسوغ قانوني، ما دفعها لمهاجمته بهدف الدفاع عن نفسها وقد أسفرت محاولتها في استرداد الهاتف أن مزقت وبدون قصد جزء من ملابسه "كتافته".

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وقال المحامي في بلاغه إن الضابط قام بالتهجم على موكلته والتحرش بها وهتك عرضها، حيث طالت يداه صدرها وفق ما هو ثابت في الفيديوهات ماسكًا ملابسها وصدرها حتى سقطت نظارتها التي كانت معلقة في ملابسها أعلى صدرها.

كما تسبب المشكو في حقه بإحداث كدمات في يدها وزراعها بسبب شدهامن كتفها أثناء قبضه عليها بدون سند من الواقع أو القانون، بحسب البلاغ.

وأضاف أن المشكو في حقه قام بالقبض عليها في غير حالات التلبس وبدون إذن أومقتضى وكذا تفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى وكذا التحفظ على هاتفها وانتهاك خصوصيتها مستخدمًا القوة والعنف.

والتمس "مهران" في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم قانونًا تجاه المشكو في حقه وفتح تحقيق وسؤاله عن الاتهامات التي وردت في البلاغ، والتصريح بعرض موكلته على الطبيب لاستخراج تقرير طبي بما جاء بها من إصابات نتيجةما تعرضت له من عنف من الضابط وآخرين.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المستشار نهى الإمام للمحاكمة بتهمة التعدي على الضابط وليد عسل أثناء تأدية وظيفته، كما قررت النيابة الإدارية إحالتها للمعاش بسبب ظروفها الصحية.