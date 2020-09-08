بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 60طربة حشيش و10 كيلو بانجو في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (4 عاطلين -مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لاثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم، بحوزتهم (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - 500 قرص مخدر – بندقية خرطوش عيار 12مم و10 طلقات من ذات العيار –6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالي–6 هواتف محمولة). كما تم ضبط (سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان) أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين. Advertisements بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار. قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (900 ألف جنيه) تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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