ضبط عاطلين في الجيزة بحوزتهما 2 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، حال استقلالهما سيارة ملاكي مستأجرة بمعرفة أحدهما، بحوزتهما مبلغ (2 مليون و100 ألف جنيه). بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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