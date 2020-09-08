ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 4 قطع أسلحة نارية و 400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط. أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط قيام مزارع – مقيم بدائرة المركز ؛ بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين "عدم تواجده"وضبط بمسكنه 400 طلقة نارية، 3 فرد رصاص محلي الصنع، فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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