ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 4 قطع أسلحة نارية و 400 طلقة نارية داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط قيام مزارع – مقيم بدائرة المركز ؛ بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين "عدم تواجده"وضبط بمسكنه 400 طلقة نارية، 3 فرد رصاص محلي الصنع، فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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