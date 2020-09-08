الحماية المدنية تُنقذ 3 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: نجحت رجال الحماية المدنية في القاهرة، في إنقاذ 3 أشخاص عقب احتجازهم داخل مصعد بمصر الجديدة. تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بتعطل مصعد واحتجاز أشخاص بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة، وعلى الفور توجهت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة. Advertisements وبالفحص تبين تعطل المصعد بالعقار وبداخله 3 أشخاص)، وتمكنت القوات من إنقاذهم دون ثمة إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق. ومنذ أيام نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء انتصار منصور مدير الإدارة، فى إنقاذ 5 أشخاص تم احتجازهم داخل مصعد بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

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