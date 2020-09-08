ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من داخل مسكن مدير شركة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في كشف لغز سرقة مليون جنيه من داخل مسكن أحد الأشخاص بالتجمع.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأن مدير وشريك بشركة لصناعة المفروشات، مقيم بدائرة القسم، اكتشف سرقة مبلغ مالي ( 1250000 جنيه) من داخل المكتب الخاص به داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية (سائق لدى المجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق لدى المجني عليه وعلمه بثرائه فقد اعتاد على سرقة مبالغ مالية من داخل مكتبه "محل الواقعة" على مدار 3 سنوات بأسلوب "المغافلة" وبتاريخ الواقعة تمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي (122000 جنيه) متحصلات وقائع السرقة بمسكنه، وأضاف بقيامه بشراء سيارتين من متحصلات وقائع سرقة المجني عليه، وتم بإرشاده ضبط السيارتين بمكان إخفائهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة الحقيق.