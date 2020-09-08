حملة إزالة تقود الشرطة لضبط مزارع يُنقب عن الآثار أسفل منزل في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، كهربائي لقيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بدائرة مركز شرطة الفيوم. أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بالمشاركة في حملة لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بدائرة المركز، تلاحظ لهم وجود حفر داخل منزل صادر قرار بإزالته ملك (موظف -مقيم بذات المنطقة) على مساحة (عرض 2متر وعمق 15متر) وتم ضبط (مزارع – مقيم بذات الناحية) وبحوزته العدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهته أقر بقيامه بأعمال الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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