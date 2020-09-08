بـ 2 مليون قرص.. رحلة ضبط عصابة تصنيع الترامادول والأدوية المغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الترامادول والآدوية المغشوشة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط ( 38815 قرص لعقاري التامول والترامادول المخدر – 1,500,000 قرص أدوية مغشوشة – 500 ألف عبوة أدوية سائلة خاصة بالتخسيس –أدوات خاصة بتصنيع العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة.

وضُبط 2 مكبس لكبس البودر على شكل قرص – إسطمبات لتصنيع عقار التامول المخدر – مولد كهربائي – كومبرسور – ماكينة تغليف – عجانة – بلور – 12 برطمان مساحيق تصنيع –2 برميل وجوال لمواد خام تستخدم في عملية التصنيع – 3 ميزان حساس – كمية كبيرة من الطابعات والعلب الفارغة الخاصة بعقاري الترامادول والتامول – 3 سيارات – مبلغ مالي قدره 430,300 جنيه – 17 هاتف محمول) داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكذا مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة ).

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وتابعت الإدارة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية في مجال تصنيع وترويج عقار التامول المخدر والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم وهم (7 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حيث قاموا بتجهيز العقار المشار إليه بالماكينات والمعدات المستخدمة لخلط وتصنيع العقاقير المخدرة والآدوية المغشوشة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه والمطبعة الخاصة بأحد المتهمين، وأمكن ضبط (5) من عناصر التشكيل وبرفقتهم (آخران ،لأحدهم معلومات جنائية)وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتصنيع تلك العقاقير لترويجها على عملائهم وملكيتهم للمبالغ النقدية كحصيلة الإتجار والتصنيع والهواتف المحمولة والسيارات للنقل والترويج.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 12 مليون جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.