أخبار مصر | دورة تأهيلية للجمالة والخيالة في منطقة أهرامات الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دورة تأهيلية للجمالة والخيالة في منطقة أهرامات الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة من أصحاب الدواب وبائعى الكارت بوستال على كيفية التعامل مع كافة الزائرين والسائحين فى ظل التدابير الإحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

جاء ذلك تزامنا مع بدء استئناف حركة السياحة الثقافية في مصر وفتح جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة اعتبارًا من 1 سبتمبر الجاري.

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وأضافت أن محتوى هذه الدورة التدريبية شمل أيضا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالاضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.

تجدر الاشارة الي أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة ويشارك فى تدريب المشاركين في هذه الدورة نخبة من موظفى الوزارة المتخصصين إلى جانب أطباء فى الطب البيطري.

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كشف عدد كبير من التوابيت الأثرية في سقارة

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي للكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا مبونة لم تفتح منذ 2500 عام.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به منذ قليل.

وكانت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، البئر حيث حرص الوزير على النزول إلى القاع مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.