أخبار مصر | محافظ القاهرة يطمئن على أهالي عزبة الصفيح بعد نقلهم لمساكن المحروسة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يطمئن على أهالي عزبة الصفيح بعد نقلهم لمساكن المحروسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الوحدات السكنية بمشروع اسكان المحروسة، للاطمئنان على أعمال تسكين أهالى عزبة الصفيح وسيدى فرج بعد أن تم إخلائهم لتطوير المنطقة.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للأهالى: "احنا جاين نطمن عليكم فى حاجة ناقصة "، وأشاد الأهالى بمستوى الشقق والخدمات المتوفرة بها، حيث أه يتم تسليم الوحدات السكنية مجهزة للاهالى من الأثاث والمرافق.

وكانت شنت أجهزة محافظة القاهرة، بالتعاون مع قوات الأمن، حملة مكبرة لإزالة عزبة الصفيح بحى روض الفرج، وذلك بحضور الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية و نائب مدير الأمن

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، أنه تم إخلاء السكان من العقارات تميهدا لنقلهم إلى وحدات سكنيةآمنه، تميهدا لتطوير المنطقة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المناطق العشوائية.

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وزير القوى العاملة ومحافظ القاهرة يفتتحان فندق نقابة العاملين بالغزل والنسيج

وافتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فندق النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، بعد الإنتهاء من تطويره على أحدث النظم الفندقية العالمية فى وقت قياسى لم يجاوز الشهور الخمس من بدء التنفيذ، ويقام بجوار النقابة فى منطقة المظلات بشبرا، يرافقهما عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج نيابة عن وزير قطاع الأعمال العام، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وعلى غالى رئيس شركة مصر لحليج الأقطان، ونادية عبد السيد رئيس شركة مصر كفر الدوار، فضلا عن عددا من القيادات النقابية والتنفيذية.

وأشاد وزير القوي العاملة بهذا الجهد المتميز من جانب النقابة فى عمليات التطوير المستمرة للاستفادة من منشآتها لتعظيم مواردها والاستفادة القصوى من الأصول الثابتة غير المستغلة، وذلك وفقا لأحدث النماذج ليكون فى هذا الشكل الذي يشرف التنظيم النقابى العمالى المصرى، فضلا عن إجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة فى الفندق وفقًا لتعليمات الإدارة المختصة بالوزارة، واختيار الألوان المستخدمة فى طلاء الغرف مع المفروشات.

وأكد سعفان أن ما قامت به نقابة الغزل والنسيج سوف يكون إضافة كبيرة للحركة النقابية العمالية المصرية، موجها ضرورة استمرار التميز، وأن تكون الإدارة متميزة طبقا للنظم الفندقية العالمية، واعدًا بإزالة أى معوقات قد تظهر خلال استكمال المراحل النهائية، والتي سوف تشمل إنشاءات جديدة منها حمام سباحة وحديقة علي قطعة الأرض المواجهة للفندق.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن هذا العمل يخدم قطاع كبير من أكبر قطاعات الصناعة في مصر، موجها الشكر لفريق العمل الذي قام بتنفيذ هذا العمل، وتقديم كافة سبل التعاون خلال المرحلة القادمة خاصة في تطوير المنطقة المحيطة بالفندق، حتى يمكن الاستفادة القصوى منها وتأهيلها بما يليق بوضع الفندق العام.

