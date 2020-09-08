أخبار مصر | برلماني: الريف المصري محل اهتمام الرئيس السيسي والحكومة لتحقيق التنمية الشاملة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: الريف المصري محل اهتمام الرئيس السيسي والحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عملية تطوير الريف المصري أصبحت محل اهتمام من الرئيس السيسي والحكومة، ويظهر ذلك جليا من خلال العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها مشروع تنمية صعيد مصر بقرض من البنك الدولي قيمته 500 مليون دولار.، لافتًا إلي أن سكان القرى عانوا لسنوات طويلة من الإهمال حتى تدنت مستويات الخدمات الموجودة في أغلبها وسيطر الفقر والجوع على سكانها.

وأوضح "مشهور" في بيان له،اليوم الثلاثاء، أن اهتمام الحكومة بأهل الصعيد يتمثل في المشروعات القومية بتطوير بعض القرى من حيث الصرف الصحي والبنية التحتية وتطوير 78 قرية ببرنامج تنمية صعيد مصر، ضمن خطة تطوير الريف المصري.

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وأشار إلى ما قامت به الهيئة الهندسية من خلال المشروع، حيث قامت بتحسين خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وخدمات الكهرباء والارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات العامة وتحسين الوضع البيئي والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتدعيم شبكات الطرق لربط القرى ببعضها البعض والارتقاء بخدمات الشباب والرياضة ومحو الأمية للشريحة العمرية من 15 إلى 35 سنة ورفع كفاءة الوحدات البيطرية وتوفير الأسمدة الزراعية المطلوبة وتطهير الترع والمصارف وتوفير مياه الري المطلوبة ورفع المستوى الاقتصادي لمواطني هذه القرى.

وأشاد "مشهور" بسعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاهتمام بالريف المصري والعمل على التطوير العمراني له، وأن ذلك سيعود على المواطن بتقليل معدلات الفقر والأمية في الريف والعمل على تحقيق قيمة مضافة على مستوى الاستثمار في العنصر البشري والموارد المتاحة، مضيفا أن ذلك سيخلق فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمر المحلى والأجنبي لتقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات الهجرة من الريف للمدن كما كان يحدث سابقًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن لقرى الريف المصري دور كبير في مد كافة المحافظات بمنتجات المحاصيل الزراعية، وهو ما يتيح الفرصة لإقامة مستودعات تخزين وتعبئة وتغليف لخفض تكلفتها بسبب نقلها إلى المستودعات خارج القرى وإعادة توزيعها مرةً أخرى على المحافظات، مؤكدا تطوير الريف يعني تحقيق عنصر اللامركزية وخلق الخريطة التكاملية بين المحافظات، مؤكدة أن الأمر الأكثر أهمية القضاء على ظاهرة النزوح للقاهرة والمحافظات الأخرى.

