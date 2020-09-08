أخبار مصر | برلماني: تبطين الترع يساعد على تحسن جودة المياه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: تبطين الترع يساعد على تحسن جودة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف التي تنفذها وزارة الري والموارد المائية، يساعد على نمو الاقتصاد في محافظات مصر بشكل خاص وجميع أرجاء الدولة بشكل عام، مشيرًا إلي أن المشروع من الطرق الناجعة لضمان وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، وتضمن عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع، ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع.

وأضاف بركات في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن تبطين الترع مشروع قومي جديد ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة في مجال المحافظة على مياه الري وترشيد الاستهلاك والمحافظة على جودة المنتجات الزراعية، فضلا عن كونه يساعد على الحفاظ على البيئة من التلوث.

وأوضح "بركات" أن مشروع تبطين الترع للحفاظ على المياه، والذى يشمل صيانة وتبطين حوالى 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى الجمهورية، وتصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، إلى أن تبطين الترع بالإسمنت يمنع هذا الفقد، وسيحول نسبة الفقد من 15 إلى 19 مليار متر مكعب إلى صفر، مؤكدا أن هذا المشروع سيعطي فرصة لحركة المياه بسرعة، وتصل المياه من السد العالي إلى شمال الدلتا في 8 أيام بدلا من 17 يوما وهذا يقلل من التبخر للمياه، ويعمل على حل مشكلات الري بسرعة دون الإضرار بالمزارع في عملية الري، مشيرا إلى أنه يتبع ذلك تطوير الري داخل الحقول وهذا سيوفر حوالي 25% من الفاقد من الري بالغمر.

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وأشار إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يستهدف حل جزء من مشاكل نقص المياه وتقليل شكاوى المزارعين من خلال توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بالإضافة لكونه من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.

وأضاف أن المشروع يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في ظل محدودية المياه، خاصة مع الزيادة المضطردة فى السكان، وخطة الدولة نحو التوسع الزراعي الجديد، كما يهدف المشروع القومي لتبطين الترع، إلى الحد من النفقات المتزايدة التي تنفق في صيانة الترع ونزع الحشائش وغيرها، بجانب تحسين سريان المياه بهذه الترع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروع سوف يوفر أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين. وبما يعنى أن تعليمات الرئيس جاءت في وقتها وبناء على معطيات الظروف التي تعيشها مصر حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا وبالتالي ضرورة فتح فرص عمل جديدة للأيدي العاملة وقوة التشغيل في مصر.