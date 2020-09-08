مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أكثر من 2 مليون قرص مخدر بقيمة 12 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أكثر من 2 مليون قرص مخدر بقيمة 12 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (عدد 38815 قرص لعقارى التامول والترامادول المخدر – 1،500،000 قرص أدوية مغشوشة – 500 ألف عبوة أدوية سائلة خاصة بالتخسيس – أدوات خاصة بتصنيع العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة " 2 مكبس لكبس البودر على شكل قرص – إسطمبات لتصنيع عقار التامول المخدر – مولد كهربائى – كومبرسور – ماكينة تغليف – عجانة – بلور – 12 برطمان مساحيق تصنيع – 2 برميل وجوال لمواد خام تستخدم فى عملية التصنيع – 3 ميزان حساس – كمية كبيرة من الطابعات والعلب الفارغة الخاصة بعقارى الترامادول والتامول – 3 سيارات – مبلغ مالى قدره 430،300 جنيه – 17 هاتف محمول) داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكذا مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة).

وتابعت الإدارة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال تصنيع وترويج عقار التامول المخدر والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم وهم (7 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حيث قاموا بتجهيز العقار المشار إليه بالماكينات والمعدات المستخدمة لخلط وتصنيع العقاقير المخدرة والآدوية المغشوشة عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه والمطبعة الخاصة بأحد المتهمين، وأمكن ضبط (5) من عناصر التشكيل وبرفقتهم (آخران،لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها.

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع تلك العقاقير لترويجها على عملائهم وملكيتهم للمبالغ النقدية كحصيلة الإتجار والتصنيع والهواتف المحمولة والسيارات للنقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (12 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.