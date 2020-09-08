مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أكثر من 2 مليون قرص مخدر بقيمة 12 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم أكثر من 2 مليون قرص مخدر بقيمة 12 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابعت الإدارة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال تصنيع وترويج عقار التامول المخدر والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم وهم (7 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حيث قاموا بتجهيز العقار المشار إليه بالماكينات والمعدات المستخدمة لخلط وتصنيع العقاقير المخدرة والآدوية المغشوشة عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه والمطبعة الخاصة بأحد المتهمين، وأمكن ضبط (5) من عناصر التشكيل وبرفقتهم (آخران،لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها.
وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع تلك العقاقير لترويجها على عملائهم وملكيتهم للمبالغ النقدية كحصيلة الإتجار والتصنيع والهواتف المحمولة والسيارات للنقل والترويج.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (12 مليون جنيه) تقريبًا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.