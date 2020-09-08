مصر | الداخلية: ضبط كمية كبيرة من الأقرص والمواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية: ضبط كمية كبيرة من الأقرص والمواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس فى ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جرام) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة قنا) حال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

كما أمكن ضبط (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جرام) بحوزة (سائق، مقيم بمحافظة بنى سويف ) حال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

كما أمكن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (عامل، مقيم بمحافظة أسيوط ) حال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

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كما أمكن ضبط (عدد 96 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (سائق، مقيم بمحافظة المنوفية) حال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالإشتراك مع إدارة شرطة موانى بورسعيد من ضبط (عدد عدد 7 لفافات من نبات البانجو المخدر وزنت 200 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطل، مقيم بمحافظة المنوفية) حال عبوره منفذ المنزلة الجديد مستقلًا إحدى السيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

