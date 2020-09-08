مصر | بـ"500 جرام هيروين".. سقوط عصابة الكيف في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"500 جرام هيروين".. سقوط عصابة الكيف في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تشكيل عصابي عُثر بحوزته على 500 جرام لمخدر الهيروين بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم بقيام عاطل وسيدة، مقيمان بقرية العزيزية بمركز البدرشين، بمزاولة نشاطًا إجراميا، والاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة الحوامدية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تحريات العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وأعدت القوات مأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث القسم ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وعثر بحوزتهما على إسطوانة لمخدر الهيروين، وزنت 500 جرام، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.