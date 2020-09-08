شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة من خبير معادن إلى الراغبين في شراء الذهب.. هذا هو التوقيت الأمثل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن الأسعار الحالية أصبحت معتادة أكثر على المستثمرين و سهل جدا أن ترى الاونصة قريبة من المقاومة 2000 دولار و بالمثل من السهل أن تقترب الاونصة من الدعم 1900 دولار و لهذا كل التوقعات تكون على مسافة واحدة من الأسعار الحالية و الغالب هو التمسك بأونصة الذهب و عدم الانصياع وراء عمليات جنى الأرباح التى تصاحب كل حالات التصحيح و هذا ما يجعل عمليات الشراء فى الوقت الحالى مناسبة جدا لمن يهدف الى الأرباح على المدى المتوسط والطويل بينما على المدى القصير مازالت حالات الترقب و الحذر تسيطر على المستثمرين و الكل في أسواق الذهب يراقب الدولار أكثر من مراقبة أونصة الذهب. وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن الفضة ظهرت مصاحبة للذهب و لكن بحدة على نفس ما تعودنا عليه فى السنوات السابقة فصعدت الفضة فوق 28 دولار بداية الاسبوع و كانت قريبة من قمتها مطلع أغسطس و عادت للهبوط نهاية الأسبوع مثل الذهب و كسرت حاجز 27 دولار لتلامس مستوى 26.40 دولار و نتوقع المزيد من الحركة الحادة للفضة فى مجال الدولار أو أكثر بين الصعود و الهبوط نتيجة تأثير التداولات الإلكترونية و مازالت التوقعات نهاية العام تصب فى استقرار الفضة فوق 30 دولار كأعلي سعر أونصة الفضة منذ سبتمبر 2011 عندما صعدت الاونصة فوق 49 دولار. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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