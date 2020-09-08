شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن كهربة ١٢ كيلو متر سكة حديد في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج في الخدمة. وأكد الوزير انتهاء أعمال التحديث والتطوير بتلك المنطقة وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط- نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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