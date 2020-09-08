شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط جزارًا لمخالفته قرار الذبح بالمجازر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جزار يقوم بأعمال الذبح في الشارع مخالفاً لقرار الذبح بالمجازر، وذلك في إطار جولته المفاجئة لقرية كفر العزازي بمركز أبوحماد، وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على محال الجزارة ،واستمرار أعمال لجان متابعة عمليات الذبح خارج المجازر، للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظاً على سلامة اللحوم وصحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث.
تفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية بكفر العزازي، للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وكذلك ومتابعة أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون.
ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، ودفع نسبة الـ 25 % جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة نهاية الشهر الجاري، تفادياً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ حملات الإزالة على المباني المخالفة.
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